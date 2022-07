World of Warcraft | Wrath of the Lich King Classic | svelata la data d’uscita?

DailyQuestIT : Nell’Alfa di Dragonflight ci sono nuove imprese per premiare chi ha collezionato 500 giocattoli, 500 cavalcature no… - DailyQuestIT : L'Evocatore Dracthyr è la nuova combinazione Razza/Classe che arriverà con Dragonfligt. Ecco l'anteprima ufficiale - DailyQuestIT : La seconda fase dell’alfa è iniziata e tra le novità da provare e da esplorare c'è l'Isola Proibita, la zona inizia… - DailyQuestIT : La beta di wotlk classic procede e sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti, che correggono diversi bug, ed è stat… - DailyQuestIT : Blizzard ha rilasciato un bluepost dove spiega quali saranno le restrizioni e come funziona la classe Death Knight… -

Wrath of the Lich King Classic uscirà nel 2022 e Blizzard ha confermato che l'accesso è incluso nell'abbonamento aofesistente. Lo sviluppatore sta anche facendo le cose in modo ...Lo scorso aprile Blizzard annunciavaofWrath of the Lich King Classic , una riedizione "classica" dell'omonima espansione del 2008 disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i giocatori dell'MMORPG. Oggi, a tre mesi di ...Sembrerebbe che l'uscita di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic sia stata svelata per sbaglio dalla stessa Blizzard.La data di uscita di World of Warcraft - Wrath of the Lich King Classic compare per sbaglio sul sito di Blizzard.