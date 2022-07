Ucraina | Cindy McCain | ' bene accordo su grano | ma non dimentichiamo colpe di Mosca'

(Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “Spero che dall'export dele dei fertilizzanti possano trarreficio i più bisognosi. È importante non solo per ragioni di mercato, ma perché stiamo cercando di nutrire persone affamate. Detto ciò, non saremmo in questa situazione se la Russia non avesse invaso l': la colpa è loro. Noi appoggiamo tutti gli sforzi per la riapertura del porto di Odessa, e siamo impazienti di vedere ilpartire dal Paese”. Lo ha detto al Corriere della Sera, ambasciatrice presso le agenzie Onu per la sicurezza alimentare: la Fao, il World Food Programme e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. La moglie del senatore repubblicano Johnplaude all'sulraggiunto ...

Un pomeriggio con Cindy McCain La notte del 24 febbraio, Volodymyr Zelensky la ricorda come un ... è stato il momento in cui Volodymyr Zelensky è diventato il presidente dell'Ucraina. In pochi avevano ... La moglie del senatore John McCain, ambasciatrice americana presso le agenzie delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare e l'agricoltura, parla della svolta di Istanbul, di guerra, di politica Us ...