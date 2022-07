Tragedia a Cagliari, muore in campo un 20enne calciatore ex rossoblu. 'Aveva avuto problemi al cuore' (Di sabato 23 luglio 2022) Dramma a Cagliari, nel campo del Vecchio Borgo Sant’Elia: un giovane centrocampista della squadra "Ferrini", Andrea Musiu, 20... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Dramma a, neldel Vecchio Borgo Sant’Elia: un giovane centrocampista della squadra "Ferrini", Andrea Musiu, 20...

sportli26181512 : Tragedia a Cagliari, muore in campo un 20enne calciatore ex rossoblu. 'Aveva avuto problemi al cuore': Dramma a Cag… - UnioneSarda : #Cagliari - Tragedia a Sant'Elia: 20enne muore mentre gioca a calcio - UnioneSarda : #Sardegna - Tragedia a #Ortacesus, centauro va fuori strada e muore - SardiniaPost : Morta in culla dopo soli sei giorni di vita a #Cagliari. Inutili i tentativi dell’equipe medica del 118 di rianimar… - paolochiariello : #Juorno bimba morta in culla a 6 giorni dalla nascita -