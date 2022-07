Terremoto prima del GF Vip 7 | “Mi hanno truffata!”: intervengono gli avvocati (Di sabato 23 luglio 2022) Verità che salgono a galla ancora prima del GF Vip 7, la verità sulla truffa: adesso andranno di mezzo gli avvocati Alfonso-Signorini (Grandefratellovip.it)Alfonso Signorini ha già fatto uscire alcuni nomi del GF Vip 7 tra cui anche quello di Pamela Prati. La donna si ripresenterà in tv dopo lo scandalo Mark Caltagirone e prima di entrare nella casa ha preferito tornare a parlare della questione per spiegare come sono andate realmente le cose. L’uomo sarebbe dovuto essere il suo futuro marito poi si è scoperto non essere mai realmente esistito. La donna ha spiegato di aver poi raccontato tutto nella sua autobiografia, essendosi sentita violentata psicologicamente. La questione quindi sembra essere più complicata di quanto si potesse già all’epoca immaginare, ma tutto ciò farà di lei un personaggio perfetto per il GF di Alfonso ... Leggi su direttanews (Di sabato 23 luglio 2022) Verità che salgono a galla ancoradel GF Vip 7, la verità sulla truffa: adesso andranno di mezzo gliAlfonso-Signorini (Grandefratellovip.it)Alfonso Signorini ha già fatto uscire alcuni nomi del GF Vip 7 tra cui anche quello di Pamela Prati. La donna si ripresenterà in tv dopo lo scandalo Mark Caltagirone edi entrare nella casa ha preferito tornare a parlare della questione per spiegare come sono andate realmente le cose. L’uomo sarebbe dovuto essere il suo futuro marito poi si è scoperto non essere mai realmente esistito. La donna ha spiegato di aver poi raccontato tutto nella sua autobiografia, essendosi sentita violentata psicologicamente. La questione quindi sembra essere più complicata di quanto si potesse già all’epoca immaginare, ma tutto ciò farà di lei un personaggio perfetto per il GF di Alfonso ...

Anna302478978 : Terremoto nel M5S. Beppe Grillo manda in pensione Giuseppe Conte e rispolvera il duo Raggi-Di Battista Conte andava… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA NAPOLI Campania, terremoto elezioni 33 seggi in meno, lotta tra i big ??[LEGGI:https://… - carlokarl : ??Dopo solo 3 mesi,prima dell'inverno, vengono consegnate centinaia di nuove abitazioni. In tutto furono costruite… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA NAPOLI Campania, terremoto elezioni 33 seggi in meno, lotta tra i big ??[LEGGI:… - CasamattaMarco : @Matti_2011 La quiete prima della tempesta, a breve ci sarà il terremoto, quello che noi laziali temevamo sta per accadere… Arriva Kezman -