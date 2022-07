Per l’omicidio del piccolo Evan sua madre e Salvatore Blanco condannati all’ergastolo (Di sabato 23 luglio 2022) La storia del piccolo Evan, due anni fa, aveva sconvolto l’Italia intera. Era la storia di un bambino che ha pagato con la sua vita per le scelte dei grandi. Non solo di una madre che lo ha maltrattato e che ha permesso che il compagno facesse lo stesso, ma anche per i lunghi tempi della burocrazia che hanno fatto si che le richieste di aiuto del papà e degli altri familiari, cadessero nel vuoto. Il piccolo ha pagato con la sua vita e prima ancora di essere ucciso, è stato maltrattato, picchiato, umiliato. Eppure, le poche foto che oggi abbiamo, ci mostrano un bambino sorridente. Provava a sorridere a quella vita che era stata così ingiusta con lui, provava a essere un bambino felice il piccolo Evan. Non ci è riuscito e poche ore fa la giustizia ha fatto la sua parte. Massima pena ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 23 luglio 2022) La storia del, due anni fa, aveva sconvolto l’Italia intera. Era la storia di un bambino che ha pagato con la sua vita per le scelte dei grandi. Non solo di unache lo ha maltrattato e che ha permesso che il compagno facesse lo stesso, ma anche per i lunghi tempi della burocrazia che hanno fatto si che le richieste di aiuto del papà e degli altri familiari, cadessero nel vuoto. Ilha pagato con la sua vita e prima ancora di essere ucciso, è stato maltrattato, picchiato, umiliato. Eppure, le poche foto che oggi abbiamo, ci mostrano un bambino sorridente. Provava a sorridere a quella vita che era stata così ingiusta con lui, provava a essere un bambino felice il. Non ci è riuscito e poche ore fa la giustizia ha fatto la sua parte. Massima pena ...

