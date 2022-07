GazzettAvellino : Nuovo clan Partenio, Carabinieri arrestano 2 persone. - ilgiornalelocal : #Camorra, minacciano teste: arrestati due esponenti del clan - ParliamoDiNews : Processo al `Nuovo Clan Partenio`, minacce a teste: due avellinesi in manette - - antonellaa262 : Cronaca di Avellino: Risultano acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti, ritenuti vicini al… - Plasticgo : @Michele_Anzaldi Michele ma Zicchieri?? Non era colluso col clan Di Silvio?? Ora che sta con voi tutto bene??? Siet… -

Risultano acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti, ritenuti vicini all'organizzazione malavitosa denominata "Partenio", che in due distinte occasioni e in piena ...Hanno costretto un testimone, vittima di usura, a non deporre nel processo che si sta celebrando a Napoli contro ilPartenio. Due avellinesi, vicini all'organizzazione camorristica dedita a usura e specializzata nel truccare le aste pubbliche, sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale ...Le indagini, avviate dopo la scomparsa del testimone, hanno permesso di rintracciarlo e appurare il reale motivo del suo allontanamento, consentendo, quindi, attraverso accertamenti e svariate attivit ...Certificata la rottura tra il clan De Micco e gli alleati del clan De Martino: molti affiliati e vertici delle due cosche sono spariti da Ponticelli ...