Mario Draghi e le dimissioni come un "divorzio unilaterale": «Tutto era stato già deciso» (Di sabato 23 luglio 2022) La caduta del governo Draghi è frutto di un «divorzio unilaterale». In cui il centrodestra (ovvero: Salvini e Berlusconi) ha sfruttato l'occasione offerta da Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle. Per anticipare la corsa alle urne a cui puntava dall'inizio. Questo pensa Mario Draghi sulle sue dimissioni secondo un retroscena del Corriere della Sera. In cui si riepilogano le tante difficoltà degli ultimi mesi, con il leader della Lega accusato di non rispondere nemmeno alle telefonate e il Cavaliere pronto a giocare a specchio. «Siete dei rompiscatole», diceva Draghi al termine dei colloqui con alcuni settori della maggioranza: «Tanto lo so che domani vi inventerete un'altra cosa». Per questo, spiega SuperMario, non sarebbe servito a nulla un ...

