M5s, Di Battista: in molti me lo chiedono, vedrò a giorni se ricandidarmi (Di sabato 23 luglio 2022) «Io vi ringrazio perché in tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia. Come sempre cerco di essere molto sincero, il che per qualcuno è la mia debolezza anche se io penso che sia la mia forza.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 23 luglio 2022) «Io vi ringrazio perché in tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia. Come sempre cerco di essere molto sincero, il che per qualcuno è la mia debolezza anche se io penso che sia la mia forza....

fattoquotidiano : M5s, Di Battista: “Ricandidarmi? Nei prossimi giorni finirò il mio lavoro, tornerò in Italia e vedrò che succede” - fattoquotidiano : Governo, De Masi: “La mossa di Conte è necessaria per far sopravvivere il M5s. Se rientra Di Battista, arrivano al… - Adnkronos : Per Alessandro #DiBattista Draghi se ne vuole andare e #DiMaio è attaccato alla poltrona: il post. #M5S - infoitinterno : M5s, Di Battista: in molti me lo chiedono, vedrò a giorni se ricandidarmi - Alessan15927371 : RT @tempoweb: Beppe #Grillo rispolvera Virginia #Raggi e Alessandro #DiBattista per sostituire l'usato Giuseppe #Conte @lefrasidiosho per… -