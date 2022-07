La ragazza con l'hobby di liberare le spiagge dai rifiuti (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Da circa cinque anni porta avanti la sua battaglia contro l'inciviltà e la maleducazione di chi, dopo aver trascorso una giornata al mare e prima di risalire in auto per rientrare a casa o in albergo, lascia i rifiuti in spiaggia o tra i cespugli. Silvia Spano, 23 anni, originaria di Castiadas, comune che vanta alcune tra le più belle località di mare del Sud Sardegna, fa la baby sitter, la commessa e lavora per un'azienda di vendita diretta. Nel suo tempo libero, in autunno e in inverno, si 'arma' di bustoni, guanti e pinze e, assieme al fidanzato e ai genitori, va a perlustrare le spiagge di Castiadas, ma anche di Costa Rei, località turistica del vicino comune di Muravera, alla ricerca di plastica e di rifiuti vari abbandonati senza scrupoli dagli incivili. Tra hobby e missione "Sono sempre stata molto ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Da circa cinque anni porta avanti la sua battaglia contro l'inciviltà e la maleducazione di chi, dopo aver trascorso una giornata al mare e prima di risalire in auto per rientrare a casa o in albergo, lascia iin spiaggia o tra i cespugli. Silvia Spano, 23 anni, originaria di Castiadas, comune che vanta alcune tra le più belle località di mare del Sud Sardegna, fa la baby sitter, la commessa e lavora per un'azienda di vendita diretta. Nel suo tempo libero, in autunno e in inverno, si 'arma' di bustoni, guanti e pinze e, assieme al fidanzato e ai genitori, va a perlustrare ledi Castiadas, ma anche di Costa Rei, località turistica del vicino comune di Muravera, alla ricerca di plastica e divari abbandonati senza scrupoli dagli incivili. Trae missione "Sono sempre stata molto ...

