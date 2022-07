Inter, CdS: “Dilemma Skriniar, ma i nerazzurri sanno cosa fare” (Di sabato 23 luglio 2022) Inter, CDS- Come scrive ad oggi il CdS l’Inter va davvero affondo nelle questioni di mercato, quella sotto i riflettori parla di Skriniar e non solo. “In caso di permanenza di Skriniar, e un piano “ B ”, se invece lo slovacco farà le valigie. Dopo la beffa-Bremer, in viale della Liberazione la parola d’ordine è mantenere la calma. “L’arrivo dell’ex numero 3 granata sarebbe stato propedeutico alla partenza dell’ex Sampdoria perché averli entrambi (al di là delle dichiarazioni di facciata) era considerato praticamente impossibile. Adesso che il grande obiettivo per il pacchetto difensivo è sfumato, Marotta, Ausilio e Baccin vorrebbero tenere Milan, ma se ciò accadrà (non è scontato, anzi…), di soldi da investire per il sesto difensore, il sostituto di Ranocchia, non ce ne sarebbero. Viceversa, se per ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022), CDS- Come scrive ad oggi il CdS l’va davvero affondo nelle questioni di mercato, quella sotto i riflettori parla die non solo. “In caso di permanenza di, e un piano “ B ”, se invece lo slovacco farà le valigie. Dopo la beffa-Bremer, in viale della Liberazione la parola d’ordine è mantenere la calma. “L’arrivo dell’ex numero 3 granata sarebbe stato propedeutico alla partenza dell’ex Sampdoria perché averli entrambi (al di là delle dichiarazioni di facciata) era considerato praticamente impossibile. Adesso che il grande obiettivo per il pacchetto difensivo è sfumato, Marotta, Ausilio e Baccin vorrebbero tenere Milan, ma se ciò accadrà (non è scontato, anzi…), di soldi da investire per il sesto difensore, il sostituto di Ranocchia, non ce ne sarebbero. Viceversa, se per ...

vivoperlinter : Sanchez, svolta in arrivo? Il cileno valuta una proposta (CdS) - FcInterNewsit : CdS - Anche Salcedo e Agoume out per Lens-Inter. Skriniar può tornare contro il Lione: venduti 11mila biglietti - vivoperlinter : Skriniar Inter, Marotta al bivio: due piani per la difesa (CdS) - serie_a24 : #Inter, CdS: “Dilemma Skriniar, ma i nerazzurri sanno cosa fare” - serie_a24 : #Inter- Marotta, CdS: “Questa è una squadra costruita per essere forte” -