Il Carso non brucia più

AGI - E' sotto controllo la situazione sul Carso triestino in particolare dalla parte italiana in località Jamiano, mentre proseguono anche oggi le operazioni di bonifica del territorio e di circoscrizione dei piccoli focolai tra Gorizia e Trieste. Non altrettanto si può dire dal lato sloveno dove si è spostato il fronte del fuoco e dove ieri sera c'è stata l'evacuazione di numerosi comuni come riferiscono fonti d'oltreconfine. Preoccupano in particolare le aree vicino a Cerje e Trstelje mentre vengono segnalati nuovi fuochi. Sul posto sono gia' al lavoro gli elicotteri. Sul versante italiano e' sotto controllo l'incendio divampato ieri a Savogna, in Friuli ma problemi si verificano ancora in Val Resia, dove resistono alcuni roghi e i collegamenti sono ancora interrotti. Intanto non si placa il caldo eccezionale che porterà fino a lunedì picchi di 40 gradi di giorno ...

