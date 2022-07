Grillo blinda il limite dei due mandati: “Deve diventare una legge” (Di sabato 23 luglio 2022) “Il Movimento c’è, non c’è, non lo so se è disintegrato, se è molecolare o quantico”. È quanto ha detto il fondatore del M5S, Beppe Grillo, in un video postato sul suo blog. “La cosa che so – ha proseguito Grillo – è che i nostri due mandati sono la nostra luce in questa tenebra incredibile. I due mandati sono l’interpretazione della politica in un altro modo”. Grillo: “I nostri due mandati sono la nostra luce in questa tenebra incredibile” “I due mandati sono un antibiotico. Sia io che Casaleggio quando abbiamo fatto queste regole – ha detto ancora il fondato del Movimento – non le abbiamo fatto per per avere dei titoli degli incarichi, ma le abbiamo fatto perché ci vuole l’interpretazione della politica in un altro modo. La verità è che tutti questi sconvolgimenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 23 luglio 2022) “Il Movimento c’è, non c’è, non lo so se è disintegrato, se è molecolare o quantico”. È quanto ha detto il fondatore del M5S, Beppe, in un video postato sul suo blog. “La cosa che so – ha proseguito– è che i nostri duesono la nostra luce in questa tenebra incredibile. I duesono l’interpretazione della politica in un altro modo”.: “I nostri duesono la nostra luce in questa tenebra incredibile” “I duesono un antibiotico. Sia io che Casaleggio quando abbiamo fatto queste regole – ha detto ancora il fondato del Movimento – non le abbiamo fatto per per avere dei titoli degli incarichi, ma le abbiamo fatto perché ci vuole l’interpretazione della politica in un altro modo. La verità è che tutti questi sconvolgimenti ...

