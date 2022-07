F1, Charles Leclerc in pole position a Le Castellet: “Grazie a Sainz per l’aiuto, alla fine ho fatto un gran giro” (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo oltre un mese di attesa, Charles Leclerc torna a primeggiare in qualifica e centra la pole position per il gran Premio di Francia 2022, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari, alla 16ma partenza al palo della carriera (la settima dell’anno), ha sfruttato al meglio la scia del compagno di squadra Carlos Sainz in Q3 per avere la meglio sulla Red Bull di Max Verstappen con tre decimi di margine. “È stato un gran giro alla fine. Ho faticato per tutto il weekend a mettere assieme un giro buono e alla fine ce l’ho fatta. Devo anche ringraziare Carlos per il suo aiuto, perché è stato davvero ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo oltre un mese di attesa,torna a primeggiare in qualifica e centra laper ilPremio di Francia 2022, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari,16ma partenza al palo della carriera (la settima dell’anno), ha sfruttato al meglio la scia del compagno di squadra Carlosin Q3 per avere la meglio sulla Red Bull di Max Verstappen con tre decimi di margine. “È stato un. Ho faticato per tutto il weekend a mettere assieme unbuono ece l’ho fatta. Devo anche ringraziare Carlos per il suo aiuto, perché è stato davvero ...

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - Agenzia_Ansa : Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Per Lecl… - sportface2016 : +++CHARLES #LECLERC FIRMA LA POLE POSITION NELLE QUALIFICHE DEL #FRANCEGP, GRAN LAVORO DI SQUADRA CON #SAINZ:… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: Leclerc: 'Rispetto al mio giro in Q2, credo che la scia abbia fruttato 2 decimi. Significativo quindi, ma non decisivo,… - jermann_kurt : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Che spettacolo! Gracias! Wow! -