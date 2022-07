Empoli | microcamera riprende infermiere sotto la doccia | il video-choc

(Di sabato 23 luglio 2022) Un caso scandaloso e inquietante all'ospedale di. Già, perché si è scoperto che nelle docce degli spogliatoi femminili era stata installata unanascosta, con la quale sono state registrate ore di docce, insomma per filmare lesvestite. L'ipotesi è che quei filmati sarebbero serviti per imbastire dei casi di revenge porn. Gli inquirenti, si apprende, hanno iscritto nel registro degli indagati tre persone, ma il timore è che la rete sia molto più estesa. I carabinieri dihanno rinvenuto un monitor collegato allain un locale utilizzato dagli addetti alla manutenzione, ragione per la quale l'indagine sta puntando verso le ditte di personale esterno alla Asl, quelle che hanno accesso ai locali ove è stato ritrovato il monitor. Resta ora da capire da ...

leggo.it

E' stato ritrovato dai carabinieri diun monitor collegato allain un locale usato dagli addetti alla manutenzione , elemento che porta le indagini verso ditte di personale ...Nelle docce degli spogliatoi per le infermiere all' ospedale di, è stata trovata unanascosta che registrava filmati, usati per spiare le donne mentre si cambiavano, tanto che si ... Infermiere spiate sotto la doccia. La microcamera nascosta negli spogliatoi dell'ospedale: tre indagati Nelle docce degli spogliatoi per le infermiere dell'ospedale di Empoli è stata trovata una microcamera nascosta che registrava filmati, usati per spiare le donne ...Potrebbe sembrare la trama di un film sexy anni Settanta, ma purtroppo è tutto vero e molto grave. Nelle docce degli spogliatoi per le infermiere all'ospedale di ...