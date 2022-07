Due ordigni esplosi nella notte nel quartiere di Ponticelli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –di paura nelnapoletano di, dove a distanza di poche ore sono state fatti esplodere duecon il danneggiamento di alcune vetture. Il primo episodio è avvenuto, poco dopo l’una, in via Virginia Woolf dove un ordigno è stato fatto esplodere sotto la vettura di una donna incensurata residente in zona. Danneggiate anche altre vetture che erano parcheggiate poco distante. Il secondo è avvenuto, appena due ore dopo, in via Luca Pacioli. Sembra che un ordigno sia stato lanciato da una vettura in transito sul cavalcavia. Anche in questo caso ci sono delle auto danneggiate. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.