Consigli ai più anziani per combattere il grande caldo

(Di sabato 23 luglio 2022) Le alte temperature che nelle scorse settimane sono già arrivate prematuramente in quasi tutta Italia, e che inoltrandosi nella bella stagione aumenteranno ancor di più, possono essere piacevoli quando si è in vacanza, ma possono causare disagi e problemi, soprattutto alle persone più anziane. Sant’Anna 1984, ha stilato un elenco di consigli da seguire per limitare tali disagi, contrastando il. Azioni semplici, ma che non tutti sempre conoscono o seguono, e che anche gli operatori di Sant’Anna 1984 mettono in pratica con i propri assistiti. Preferire la ventilazione naturale all’aria condizionata, creando una corrente, che però non deve mai essere troppo forte, sfruttando le finestre e le porte di casa. Bere un bicchiere d’acqua ogni ora, in modo da arrivare a 2 litri d’acqua al giorno. A volte bere può non risultare semplice, soprattutto quando non si ha ...