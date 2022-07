Calciomercato Torino: scambio con la Sampdoria Linetty-Colley (Di sabato 23 luglio 2022) , ma i granata vogliono che lo scambio sia alla pari Sampdoria e Torino ragionano di uno scambio tra Karol Linetty e Omar Colley. L’operazione però non è così semplice da chiudere, perchè le parti in causa hanno due idee diverse. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata vorrebbero uno scambio alla pari, mentre i blucerchiati chiede almeno un milione e mezzo di contropartita finanziaria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) , ma i granata vogliono che losia alla pariragionano di unotra Karole Omar. L’operazione però non è così semplice da chiudere, perchè le parti in causa hanno due idee diverse. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata vorrebbero unoalla pari, mentre i blucerchiati chiede almeno un milione e mezzo di contropartita finanziaria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

