Banco del Mutuo Soccorso | un nuovo album per i 50 anni di carriera

Il leggendario Banco del Mutuo Soccorso celebra quest'anno i 50 anni di attività con l'uscita del loro concept album più ambizioso sin dal debutto. "Orlando: Le Forme dell'Amore" uscirà il 23 settembre 2022 su Inside Out Music ed è stato lanciato il primo singolo dell'album, "Cadere o Volare". "'Cadere o Volare' rappresenta un momento chiave nella narrazione del Poema dell`Orlando Furioso e la decisione intorno alla quale ruota il concept dell`Ariosto - ha commentato il membro fondatore Vittorio Nocenzi - ecco perché anche per la nostra versione abbiamo deciso di utilizzare il termine `le forme dell`amore`.Orlando, il paladino più importante dell'imperatore, si trova costretto dal destino a decidere se far fede al suo codice d`onore di cavaliere o cedere ai suoi sentimenti per la ...

