Algeri-Napoli | ecco il primo traghetto passeggeri estivo tra le due città

Una nave della compagnia statale Algerina di trasporto marittimo e' partita la notte scorsa dal porto di Algeri diretta a Napoli per la prima traversata estiva di Alge'rie Ferries. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa ufficiale Algerina Aps, precisando che il ritorno e' previsto domani 24 luglio. Il collegamento estivo di traghetti passeggeri tra la capitale del Paese nordafricano e Napoli avra' un totale di cinque traversate dal 24 luglio al 18 settembre. Per quanto riguarda i biglietti, sono disponibili presso l'agenzia "Vivaviaggi" nella stazione marittima del porto di Napoli, secondo un precedente comunicato dell'ambasciata Algerina a Roma. Negli anni precedenti al Covid-19, la compagnia effettuava collegamenti estivi tra il porto

