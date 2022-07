Alessia Pifferi: «Volevo un futuro con il mio compagno. Diana? So che rischiava di morire». Il gip: omicidio volontario (Di sabato 23 luglio 2022) MILANO - «Io ci contavo sulla possibilità di avere un futuro con lui (il compagno, ndr) e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 luglio 2022) MILANO - «Io ci contavo sulla possibilità di avere uncon lui (il, ndr) e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di...

repubblica : Alessia Pifferi, il gip convalida il fermo per omicidio volontario: 'Personalità non equilibrata. Totale mancanza d… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: #AlessiaPifferi ha detto al gip che 'stava cercando di capire se poteva avere un futuro con il compagno'. Questo il mo… - Elvis18661943 : RT @metaanto: Per Alessia Pifferi la sua bambina era un peso. L' ha fatta morire x riprendersi la sua libertà. Ergastolo senza attenuanti.… - infoitinterno : Alessia Pifferi: «Volevo un futuro con il mio compagno, non potevo lasciarlo anche se mia figlia rischiava di - fanpage : Resta in carcere Alessia Pifferi. Il giudice per l'indagine preliminare ha deciso per la convalida del fermo -