(Di venerdì 22 luglio 2022) L’amministrazione comunale diha respinto ladi avere come cittadino onorario ilDi, componente del Consiglio superiore della magistratura. La sera del 21 luglio l’assemblea consiliare presieduta dal sindaco Pd, Francesco Cereda, ha bocciato a maggioranza l’ordine del giorno avanzato dal gruppo M5s su iniziativa del movimento delle “Agende Rosse”. A dire sì ai “grillini” sono stati solo i consiglieri d’opposizione di Fratelli d’Italia e di Articolo uno mentre il Pd, la Lega e le civiche di centrodestra e centrosinistra hanno preferito rinviare al mittente la. Una scelta che ha indignato gli esponenti del movimento fondato da Salvatore Borsellino, fratello di Paolo: “Laa Di ...

Il Fatto Quotidiano

...grande mostra a segnare il passaggio dalla stagione culturale estiva a quella autunnale del...heart " pulsazioni culturali e direttore scientifico dello Spazio heart di. Dal 2013 è ...Schietti ed accorati gli interventi di Marco Granelli , assessore alla sicurezza deldi ...e Sviluppo Onlus - Movimento Agende Rosse " Movimento Agende Rosse Claudio Domino- Movimento ... Vimercate, il comune respinge la proposta di dare la cittadinanza onoraria al magistrato Nino Di Matteo Lesmo piange la scomparsa di Sergio Francolini storica figura della sinistra locale. L’uomo 83enne si è spento giovedì 21 luglio, lasciando la moglie Anna Levrero ex consigliere di opposizione per tan ...L’aumento del costo dell’energia si sente eccome anche sul Comune di Vimercate, giovedì sera 21 luglio è stata infatti approvata in consiglio comunale una variazione di bilancio dove la spesa più gros ...