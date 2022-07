Traffico Roma del 22-07-2022 ore 19 | 00

(Di venerdì 22 luglio 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con code sulla via Pontina in direzione Pomezia tra il raccordo e Castel di Decima e versotra Castelno i castelli decima intenso ilsul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra lo svincolo A24 e Appia stessa situazione lui la carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana ancora code Dopo un incidente sulla A24-l’aquila-teramo tra il raccordo è la barriera diEst verso Teramo in città in piazza della ancora chiuso lo svincolo per via Gregorio VII nel sottopasso fino a domani sabato 23 luglio e fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario sospeso per lavori e ci saranno bus al posto dei treni tra Ciampino ...

LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani difficile la situazione delsulla Pontina per più incidenti code versoaltezza Castel di Decima e tra Spinaceto raccordo anulare file anche direzione Latina tra Spinaceto e Castel di Decima code per incidente poi ...... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU' VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A24- TERAMO, AL MOMENTO ILE' CONGESTIONATO A PARTIRE DA LUNGHEZZA FINO ALLA ... Traffico Roma del 21-07-2022 ore 19:00 - RomaDailyNews Prendono il via martedì 26 luglio i lavori per la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della “Cassia Veientana”, nota anche come Cassia ...Cesena, 22 luglio 2022 - Non c'è pace per la E45, dove oggi si sono verificati un incidente e un incendio: in entrambe i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. Alle 12.30 due squadre dei pompieri d ...