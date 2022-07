TMW: Tutto fatto per Kim al Napoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Dovrebbero essere concluso, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l’accordo per portare Kim al Napoli. Le ultime formalità sarebbero state risolte per consentire il passaggio del difensore. Era previsto che la trattativa potesse concludersi nella giornata di oggi e a quanto sembra il Napoli ha velocizzato il Tutto per portare il prima possibile il calciatore in ritiro con la squadra. De Laurentiis pagherà 20 milioni di clausola al Fenerbahce. Il giocatore è atteso tra domani e dopo domani in ritiro, saranno 3 anni di contratto più 2 di opzione con la formazione di Luciano Spalletti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Dovrebbero essere concluso, secondo quanto riportamercatoweb, l’accordo per portare Kim al. Le ultime formalità sarebbero state risolte per consentire il passaggio del difensore. Era previsto che la trattativa potesse concludersi nella giornata di oggi e a quanto sembra ilha velocizzato ilper portare il prima possibile il calciatore in ritiro con la squadra. De Laurentiis pagherà 20 milioni di clausola al Fenerbahce. Il giocatore è atteso tra domani e dopo domani in ritiro, saranno 3 anni di contratto più 2 di opzione con la formazione di Luciano Spalletti. L'articolo ilsta.

