Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 | fioretto femminile a squadre d’oro | Stati Uniti demoliti

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia vince la medaglianelaide Ildi. Il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo surclassano il quartetto degliche può vantare tra le proprie file anche la campionessa olimpica Lee Kiefer. 45-27 il risultato finale, con le azzurre che di fatto hanno dominato dall’inizio alla fine. Volpi ed Errigo praticamente perfetto, mentre Favaretto, classe 2001, riesce a limitare i danni nei suoi due primi assalti con una prestazione in crescendo che si concretizza con il perfetto ultimo assalto personale contro Rhodes. Si tratta del primo oro nella competizione per l’Italia, che quindi balza al terzo ...

Coninews : E SONO CINQUE! ????? Le spadiste Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Federica #Isola conquistan… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - Le fiorettiste azzurre conquistano la finalissima nella prova a squadre dove affronteranno la… - Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - PaolaArcaro1 : RT @Federscherma: Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO ???? Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale ??????… - SportRepubblica : Errigo, Volpi e Favaretto travolgono gli Usa ai Mondiali di scherma: è il primo oro da quattro anni -

Sesta medaglia in arrivo per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Nella penultima giornata di gare le azzurre della squadra di fioretto hanno raggiunto la finale prima battendo la Polonia 45 - 26 e poi il Giappone 45 - 37. Saliranno a sette, alla fine di questa penultima giornata dei Mondiali al Cairo, le medaglie per l'Italia. Dopo la squadra di fioretto femminile, ha raggiunto la finale per l'oro iridato anche la squadra di spada maschile. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo dominano gli Stati Uniti e regalano all'Italia la prima medaglia d'oro di questa rassegna iridata.