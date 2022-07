Psicodramma Pd, Letta si ritrova isolato e ora fa la corte a Renzi (Di venerdì 22 luglio 2022) Per Enrico Letta i «responsabili» di quello che al Nazareno chiamano «il Draghicidio» sono stati chiari sin da subito. Quando il segretario condivide la sua analisi di fronte a deputati e senatori dem, nella sala del Mappamondo della Camera scatta un applauso quasi liberatorio. «Le responsabilità di chi non ha votato la fiducia sono di tutti i partiti. Non faccio classifiche di responsabilità» dice il leader facendo riferimento, pur non nominandolo mai, al M5S. «Decideremo collegialmente, come abbiamo sempre fatto, la conformazione della nostra offerta politica, il programma e i compagni di strada. È evidente che il voto di ieri impatta molto», ammette. A sera il tono del segretario si fa più grave: «Evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente in questi giorni con il M5S lascia un segno e dico che difficilmente sarà ricomposta». E i toni al ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Per Enricoi «responsabili» di quello che al Nazareno chiamano «il Draghicidio» sono stati chiari sin da subito. Quando il segretario condivide la sua analisi di fronte a deputati e senatori dem, nella sala del Mappamondo della Camera scatta un applauso quasi liberatorio. «Le responsabilità di chi non ha votato la fiducia sono di tutti i partiti. Non faccio classifiche di responsabilità» dice il leader facendo riferimento, pur non nominandolo mai, al M5S. «Decideremo collegialmente, come abbiamo sempre fatto, la conformazione della nostra offerta politica, il programma e i compagni di strada. È evidente che il voto di ieri impatta molto», ammette. A sera il tono del segretario si fa più grave: «Evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente in questi giorni con il M5S lascia un segno e dico che difficilmente sarà ricomposta». E i toni al ...

tempoweb : Psicodramma #Pd, #Letta si ritrova isolato e ora fa la corte a #Renzi #crisidigoverno #campolargo #elezioni… - MCapparetti : Lo psicodramma di chi non ha mai fatto un giorno di lavoro in vita sua e lo teme. - leonefranco : @AntoninoMi @EnricoLetta Vergogna per Letta. Citare un psicoso che presenta la richiesta per un referendum sul Redd… -