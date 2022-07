Oro mondiale per l'Italia del fioretto femminile, Argento per la spada maschile (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - L'Italia del fioretto femminile è campione del mondo. Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45 a 27. Le Italiane hanno preso il sopravvento nella seconda parte dell'incontro. A Il Cairo in Egitto le azzurre hanno sconfitto agli ottavi l'Austria (45-19), ai quarti la Polonia (45-26) e in semifinale il Giappone (45-37). Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale ?? #scherma #federscherma pic.twitter.com/iMvyGzbAEM — Federscherma (@Federscherma) July 22, 2022 L'Italia della spada maschile ha conquistato la medaglia d'Argento ai Campionati mondiali di scherma a Il Cairo dopo essere stata sconfitta in finale per 42 a 45 dalla Francia. ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - L'delè campione del mondo. Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45 a 27. Lene hanno preso il sopravvento nella seconda parte dell'incontro. A Il Cairo in Egitto le azzurre hanno sconfitto agli ottavi l'Austria (45-19), ai quarti la Polonia (45-26) e in semifinale il Giappone (45-37). Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale ?? #scherma #federscherma pic.twitter.com/iMvyGzbAEM — Federscherma (@Federscherma) July 22, 2022 L'dellamaschile ha conquistato la medaglia d'ai Campionati mondiali di scherma a Il Cairo dopo essere stata sconfitta in finale per 42 a 45 dalla Francia. ...

tuttiFDSM : @dan_maze Ma poi non c'è bisogno neanche del 'prime' per ZZ. Che prima di essere venduto per 130 pali vantava: 1 mo… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria Euro tuffi giovani: baby davvero SantOro: A Otopeni in Romania, Europei giovanil… - frances28599238 : francesco oro per le spadiste nel mondiale di scherma - roberta5995 : a festeggiare per l'oro mondiale nel fioretto femminile a squadra ci siamo solo io ed io perché letteralmente nessu… - TelevideoRai101 : Scherma,oro mondiale per le fiorettiste -

Oro mondiale per l'Italia del fioretto femminile, Argento per la spada maschile In semifinale gli azzurri avevano sconfitto in uno splendido match il Giappone per 41 a 31. Gli azzurri della spada sono ritornati in una finale mondiale dopo 15, ovvero dall'edizione di San ... Mondiali scherma, oro del fioretto donne ... un oro e un argento, per l'Italscherma nella quinta giornata dei ... La squadra azzurra del fioretto femminile ha vinto l'oro, il ... avevano vinto l'ultimo oro mondiale nel 2017 a Lipsia, poi erano ... In semifinale gli azzurri avevano sconfitto in uno splendido match il Giappone41 a 31. Gli azzurri della spada sono ritornati in una finaledopo 15, ovvero dall'edizione di San ...... une un argento,l'Italscherma nella quinta giornata dei ... La squadra azzurra del fioretto femminile ha vinto l', il ... avevano vinto l'ultimonel 2017 a Lipsia, poi erano ...