Morta in casa da oltre due anni, il proprietario stacca il gas ma continuava a prendere l'affitto (Di venerdì 22 luglio 2022) Il cadavere di Sheila Seleoane è rimasto nell'appartamento per oltre due anni, ma il proprietario di casa continuava a riscuotere l' affitto . La donna è Morta nel 2019 e il suo locatore ha continuato ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) Il cadavere di Sheila Seleoane è rimasto nell'appartamento perdue, ma ildia riscuotere l'. La donna ènel 2019 e il suo locatore ha continuato ...

rtl1025 : ?? Lascia per 6 giorni la sua bambina di 1 anno e mezzo da sola a casa a #Milano e quando è tornata l'ha trovata mor… - Agenzia_Ansa : Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri matti… - Corriere : Milano, lascia la figlia di 18 mesi a casa da sola per sei giorni: la trova morta. Fermata per omicidio - Emanuel80993960 : RT @87miste: Lascia la figlia di 16 mesi a casa da sola per sei giorni. E se ne va. La bimba viene ritrovata morta. Interrogano la donna ch… - grizwigga : RT @BeaIsGod: giuro non penso di sentirmi bene mia nonna non riusciva a svegliarmi perché dice che sembro morta quando dormo e ha chiamato… -