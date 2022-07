Milan, c’è l’accordo con l’OM per Bakayoko, ma Tudor… (Di venerdì 22 luglio 2022) Bakayoko vicino ai saluti con il Milan, che ha trovato un accordo con il Marsiglia, ma rimane da convincere il tecnico Tudor Tiemouè Bakayoko potrebbe presto lasciare il Milan. Secondo quanto riportato da FootMercato, il centrocampista francese avrebbe raggiunto un accordo con il Marsiglia per un contratto di 4 anni. Al momento a bloccare l’operazione è il nuovo tecnico dei francesi Igor Tudor, che non sarebbe entusiasta dell’arrivo del giocatore di proprietà del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022)vicino ai saluti con il, che ha trovato un accordo con il Marsiglia, ma rimane da convincere il tecnico Tudor Tiemouèpotrebbe presto lasciare il. Secondo quanto riportato da FootMercato, il centrocampista francese avrebbe raggiunto un accordo con il Marsiglia per un contratto di 4 anni. Al momento a bloccare l’operazione è il nuovo tecnico dei francesi Igor Tudor, che non sarebbe entusiasta dell’arrivo del giocatore di proprietà del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : #Maldini su #DeKetelaere: 'Com'è andata? Bene. C'è fiducia. Intenzione di chiudere? Ci proviamo' #Milan - sebmes : Qui è quando il poliziotto che sta perquisendo come un criminale un uomo di colore (e la sua collega tiene sotto ti… - marcoconterio : ?? ??? Il #Milan resta forte sul talento Japhet Tanganga del #Tottenham per la difesa ma c'è l'inserimento del… - sedriano83 : @Seby_Sarno_ Non c'era bisogno che c'è lo dicevi te anche un bambino di 5 anni lo capiva che il Milan non lo vuole… - alex38bell : @Cappe832 @Bresingar_ @acmilan Il non mercato del milan ti rende nervoso e scurrile? Mica c'è bisogno di offendere -

Mercato Serie A: Hysaj verso il Valencia. Al Milan piace Frattesi - Sport - Calcio - quotidiano.net Il Milan continua a essere molto attivo sul mercato. L'ultima idea in casa rossonera è Davide Frattesi , corteggiato dalla Roma che però non è ancora riuscita a convincere il Sassuolo . I Campioni d'... Milan: c'è un'idea nuova per il centrocampo - Top News Il mercato del Milan stenta a decollare. La trattativa per il belga Charles De Ketelaere sembra aver assorbito tutte le attenzioni e gli sforzi del duo Maldini - Massara. Ma ci sono anche altre operazioni da portare ... AC Milan Ilcontinua a essere molto attivo sul mercato. L'ultima idea in casa rossonera è Davide Frattesi , corteggiato dalla Roma che però non è ancora riuscita a convincere il Sassuolo . I Campioni d'...Il mercato delstenta a decollare. La trattativa per il belga Charles De Ketelaere sembra aver assorbito tutte le attenzioni e gli sforzi del duo Maldini - Massara. Ma ci sono anche altre operazioni da portare ... Sostenibilità e progetti sostenibili