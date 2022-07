LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: doppietta Red Bul in avvio di FP2, 3° Leclerc (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Oggi Ferrari ha cambiato solo la centralina sulla Ferrari di Carlos Sainz, che al momento accuserebbe una penalità di 10 posizioni in griglia. Domani con ogni probabilità la scuderia di Maranello cambierà anche tutte le altre componenti, di conseguenza lo spagnolo partirà in fondo alla griglia. 14.22 Nel frattempo Sainz completa finalmente un giro lanciato interessante e balza in quinta posizione a 1? dal leader Verstappen con gomme soft. 14.21 Leclerc trova le bandiere gialle nel T1 e non riesce a migliorare in classifica per pochi millesimi, mentre Russell fa un bel passo avanti e porta la Mercedes in quarta piazza a 860 millesimi dalla vetta (con gomme medie). 14.19 Testacoda di Sergio Perez in curva 4, ma nessuna conseguenza di rilievo per la sua RB13. Gomme spiattellate per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Oggi Ferrari ha cambiato solo la centralina sulla Ferrari di Carlos Sainz, che al momento accuserebbe una penalità di 10 posizioni in griglia. Domani con ogni probabilità la scuderia di Maranello cambierà anche tutte le altre componenti, di conseguenza lo spagnolo partirà in fondo alla griglia. 14.22 Nel frattempo Sainz completa finalmente un giro lanciato interessante e balza in quinta posizione a 1? dal leader Verstappen con gomme soft. 14.21trova le bandiere gialle nel T1 e non riesce a migliorare in classifica per pochi millesimi, mentre Russell fa un bel passo avanti e porta la Mercedes in quarta piazza a 860 millesimi dalla vetta (con gomme medie). 14.19 Testacoda di Sergio Perez in curva 4, ma nessuna conseguenza di rilievo per la sua RB13. Gomme spiattellate per il ...

