L’Italia brucia | 4mila incendi in più rispetto al 2021 Coldiretti presenta il decalogo salva boschi

(Di venerdì 22 luglio 2022) Dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco pervi e di vegetazione in genere in Italia, 4.040 in piùallo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 28.881. Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 141.566 vigili del fuoco, 53.587 i mezzi impiegati, per un totale di 39.753 ore d’intervento. Nello stesso periodo dello scorso anno furono 131.710 i vigili del fuoco e 50.724 i mezzi impiegati, 33.795 le ore di intervento. Il maggior numero disi registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 6.534 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite daglisono state la Puglia (5.134), il Lazio (4.799), la Calabria (3.195), la Campania (2.730) e la Toscana ...

RaiNews

