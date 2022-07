Incendio a Torre Maura, autobus in fiamme. (Di venerdì 22 luglio 2022) Il rogo, poi il fumo nero ben visibile in diversi quartieri. Incendio all’alba di venerdì 22 luglio, a Torre Maura. In via Walter Tobagi, un autobus della flotta della RomaTpl è stato distrutto da un rogo. Un guasto meccanico alla probabile base dell’Incendio che ha distrutto il mezzo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. A dare l’allarme è stato il macchinista che, notato del fumo grigio fuoriuscire dalla vettura, ha accostato provare a spegnere le prime lingue di fuoco con l’estintore di bordo e quindi, non riuscendoci, ha allertato i soccorsi. Nessuno è rimasto ferito. L’autobus era vuoto, essendo appena uscito dal deposito per iniziare il servizio. L’ultimo episodio simile, lo scorso 16 giugno sul grande raccordo anulare, mentre il 3 dello stesso mese andato a fuoco due bus, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) Il rogo, poi il fumo nero ben visibile in diversi quartieri.all’alba di venerdì 22 luglio, a. In via Walter Tobagi, undella flotta della RomaTpl è stato distrutto da un rogo. Un guasto meccanico alla probabile base dell’che ha distrutto il mezzo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. A dare l’allarme è stato il macchinista che, notato del fumo grigio fuoriuscire dalla vettura, ha accostato provare a spegnere le prime lingue di fuoco con l’estintore di bordo e quindi, non riuscendoci, ha allertato i soccorsi. Nessuno è rimasto ferito. L’era vuoto, essendo appena uscito dal deposito per iniziare il servizio. L’ultimo episodio simile, lo scorso 16 giugno sul grande raccordo anulare, mentre il 3 dello stesso mese andato a fuoco due bus, ...

