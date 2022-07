Festa per i 10 anni del Consolato del Benin a Napoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Giovedì 07 Luglio 2022 alle ore 19:00 presso la corte del Complesso Monumentale “Maschio Angioino” di Napoli, il Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, rappresentato dal Dott. Giuseppe Gambardella, ha celebrato il decimo anniversario dalla sua fondazione. Alla presenza dei Funzionari dell’Ambasciata della Repubblica del Bénin a Parigi, del Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni del Bénin (ANCB) nonché Sindaco di Cotonou Dott. Luc Atrokpo, il Rettore dell’Università di Abomey Calavi Prof. Félicien Avlessi e di numerose Autorità Italiane civili, militari e religiose, l’Istituzione Consolare ha reso noto il bilancio delle attività e i progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati nel corso di questo decennio, grazie al preziosissimo supporto di Associazioni Onlus, Aziende e privati ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) Giovedì 07 Luglio 2022 alle ore 19:00 presso la corte del Complesso Monumentale “Maschio Angioino” di, ildella Repubblica del Bénin a, rappresentato dal Dott. Giuseppe Gambardella, ha celebrato il decimoversario dalla sua fondazione. Alla presenza dei Funzionari dell’Ambasciata della Repubblica del Bénin a Parigi, del Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni del Bénin (ANCB) nonché Sindaco di Cotonou Dott. Luc Atrokpo, il Rettore dell’Università di Abomey Calavi Prof. Félicien Avlessi e di numerose Autorità Italiane civili, militari e religiose, l’Istituzione Consolare ha reso noto il bilancio delle attività e i progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati nel corso di questo decennio, grazie al preziosissimo supporto di Associazioni Onlus, Aziende e privati ...

