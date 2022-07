Entry list Atp Washington 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Entry list dell’Atp 500 di Washington 2022, evento in programma dall’1 al 7 agosto. Il russo Andrey Rublev guida il seeding del torneo americano, seguito dal polacco Hubert Hurkacz e dallo statunitense Taylor Fritz. Non sono presenti tennisti italiani, tuttavia spiccano i nomi di Nick Kyrgios e Andy Murray. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp di Washington 2022. Entry list ATP Washington 2022 1 Andrey Rublev 8 2 Hubert Hurkacz 10 3 Taylor Fritz 14 4 Denis Shapovalov 16 5 Reilly Opelka 18 6 Grigor Dimitrov 21 7 Karen Khachanov 22 8 Botic van de Zandschulp 25 9 Alex de Minaur 27 10 Frances Tiafoe 28 11 Holger Rune 29 12 Tommy Paul 32 13 Daniel Evans ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) L’dell’Atp 500 di, evento in programma dall’1 al 7 agosto. Il russo Andrey Rublev guida il seeding del torneo americano, seguito dal polacco Hubert Hurkacz e dallo statunitense Taylor Fritz. Non sonotennisti, tuttavia spiccano i nomi di Nick Kyrgios e Andy Murray. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp diATP1 Andrey Rublev 8 2 Hubert Hurkacz 10 3 Taylor Fritz 14 4 Denis Shapovalov 16 5 Reilly Opelka 18 6 Grigor Dimitrov 21 7 Karen Khachanov 22 8 Botic van de Zandschulp 25 9 Alex de Minaur 27 10 Frances Tiafoe 28 11 Holger Rune 29 12 Tommy Paul 32 13 Daniel Evans ...

Dondolino72 : RT @SuperTennisTv: #USOpen, paradosso Djokovic: automaticamente nell'entry list, Nole non può entrare negli ???? perché il governo impone l'o… - Ilsuperbo89 : @TuttocalcioS Ma è assodato che non parteciperà.Lui non ha fatto appelli,è tutto ciò che gira intorno che ne parla.… - solounastella : RT @federtennis: #USOpen 2022 ???? Gli italiani nell'entry list @janniksin @MattBerrettini #Sonego @fabiofogna #Musetti @MartinaTrevisa3… - FillerNero : RT @SuperTennisTv: #USOpen, paradosso Djokovic: automaticamente nell'entry list, Nole non può entrare negli ???? perché il governo impone l'o… - rugbymoon : RT @SuperTennisTv: #USOpen, paradosso Djokovic: automaticamente nell'entry list, Nole non può entrare negli ???? perché il governo impone l'o… -