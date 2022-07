Elezioni, Mattarella avvisa i partiti: “Niente pause il Governo va avanti” (Di venerdì 22 luglio 2022) Elezioni politiche generali in Italia il 25 settembre 2022; prima riunione delle nuove Camere il 13 ottobre. Sulla Gazzetta Ufficiale i decreti per lo scioglimento del Senato e della Camera e la convocazione dei comizi. Potrebbe sembrare un periodo relativamente breve. Non lo sarà. Dopo la nascita del nuovo Parlamento occorreranno altre settimane per la formazione del nuovo Governo. Nel 2018 ci vollero 3 mesi. Per questo è probabile che Mario Draghi contini a guidare l’Italia, alla testa di un Governo dai poteri dimezzati, per altri 4 mesi. L’esecutivo sarà in carica solo per “il disbrigo degli affari correnti“: in pratica con le mani legate. Foto Ansa/QuirinaleLo scioglimento del Parlamento è stata una scelta “inevitabile” per il Presidente della Repubblica. Il voto del Senato del 20 luglio sulla fiducia al Governo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 luglio 2022)politiche generali in Italia il 25 settembre 2022; prima riunione delle nuove Camere il 13 ottobre. Sulla Gazzetta Ufficiale i decreti per lo scioglimento del Senato e della Camera e la convocazione dei comizi. Potrebbe sembrare un periodo relativamente breve. Non lo sarà. Dopo la nascita del nuovo Parlamento occorreranno altre settimane per la formazione del nuovo. Nel 2018 ci vollero 3 mesi. Per questo è probabile che Mario Draghi contini a guidare l’Italia, alla testa di undai poteri dimezzati, per altri 4 mesi. L’esecutivo sarà in carica solo per “il disbrigo degli affari correnti“: in pratica con le mani legate. Foto Ansa/QuirinaleLo scioglimento del Parlamento è stata una scelta “inevitabile” per il Presidente della Repubblica. Il voto del Senato del 20 luglio sulla fiducia al...

Giorgiolaporta : ++#MATTARELLA HA SCIOLTO LE CAMERE++ Finalmente si va a votare!!???????????? #crisigoverno #elezioni #21luglio - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - Agenzia_Ansa : 'Ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni. Lo scioglimento anticipato del Pa… - flaviamoratelli : RT @Michele_Anzaldi: Nel giorno in cui Mattarella scioglie le Camere e vengono fissate elezioni per il 25 settembre, la Rai non propone nes… - dicetante : RT @cedipeggio: Si va a votare e non sembra vero. Negli ultimi 11 anni il PD ha governato per 10, con la sola eccezione del governo giallo-… -