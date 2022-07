Elezioni, De Luca: 'Dopo aver sentito Salvini capisco che è necessaria la riforma dei manicomi' (Di venerdì 22 luglio 2022) Una critica forte a M5s ma anche al suo bersaglio preferito, ossia Matteo Salvin i: "Dopo aver sentito le sue proposte capisco che in Italia c'è bisogno di una grande riforma, quella dei manicomi" 'Mi ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 luglio 2022) Una critica forte a M5s ma anche al suo bersaglio preferito, ossia Matteo Salvin i: "le sue proposteche in Italia c'è bisogno di una grande, quella dei" 'Mi ...

francescocosta : Oggi su Morning: la vittoria dei tassisti; le elezioni anticipate e gli “affari correnti”; cosa significa questo gr… - luca_viv : RT @ComVentotene: Il milione di posti di lavoro quasi trent'anni dopo diventa un milione di alberi. Greenwashing modello Silvio. #Berluscon… - stefano688 : RT @ultimenotizie: “Le elezioni sono la fisiologia della democrazia e non una patologia come qualcuno del #Pd vorrebbe far credere. Non è a… - forZa89_giulio : RT @AlbertoSomma4: Caro Luca Mion, forse hai la memoria corta, ma il 12 giugno siamo andati a votare per un referendum, oltre che per i com… - frankypods : @Luca_Mazzocchi1 @ValeNappi mi sa più il nostro alle prossime elezioni -