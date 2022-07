Elena, vicebrigadiere dei Carabinieri, sposa con una donna. E i colleghi dell’Arma le concedono il picchetto d’onore (Di venerdì 22 luglio 2022) Due donne hanno coronato il proprio legame affettivo unendosi in matrimonio. Una delle due spose è un vicebrigadiere. Sono in crescita le unioni civili di coppie formate da persone del medesimo sesso. Qualche settimana fa ad unirsi sono state la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi. Pochi giorni fa, invece, il vicebrigadiere Elena Mangialardo ha detto “sì” alla sua compagna Elena De Dilectis. Elena – vicebrigadiere in servizio a Roma, indossava la divisa mentre l’altra sposa, Claudia, era in abito bianco classico. Le due donne si sono unite sono unite civilmente il 18 luglio a Cefalù, in Sicilia dove si erano conosciute e innamorate 8 anni fa. Per la cerimonia stato seguito tutto il cerimoniale ... Leggi su formatonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Due donne hanno coronato il proprio legame affettivo unendosi in matrimonio. Una delle due spose è un. Sono in crescita le unioni civili di coppie formate da persone del medesimo sesso. Qualche settimana fa ad unirsi sono state la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi. Pochi giorni fa, invece, ilMangialardo ha detto “sì” alla sua compagnaDe Dilectis.in servizio a Roma, indossava la divisa mentre l’altra, Claudia, era in abito bianco classico. Le due donne si sono unite sono unite civilmente il 18 luglio a Cefalù, in Sicilia dove si erano conosciute e innamorate 8 anni fa. Per la cerimonia stato seguito tutto il cerimoniale ...

