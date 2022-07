Dejan Kulusevski, che rimpianto per la Juventus (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ultima stagione della Juventus ha evidenziato molte crepe, come la pessima gestione per quanto riguarda alcuni giocatori. Tra questi Dejan Kulusevski, grande rimpianto della Juventus. Il centrocampista classe ’00 era arrivato in bianconero dopo un’ottima annata al Parma, pronto a fare il salto di qualità tanto atteso. Le premesse sembravano esserci, ma la società bianconera non è riuscita a valorizzare il giovane calciatore svedese. Di sicuro le ultime stagioni, di transizione e di stallo, non hanno aiutato la società a ragionare lucidamente. rimpianto Juventus, i numeri di Kulusevski Approdato a Torino nell’estate del 2020, il suo esordio con la maglia bianconera – e con Pirlo in panchina – aveva fatto pregustare un futuro roseo. Debutto con gol ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ultima stagione dellaha evidenziato molte crepe, come la pessima gestione per quanto riguarda alcuni giocatori. Tra questi, grandedella. Il centrocampista classe ’00 era arrivato in bianconero dopo un’ottima annata al Parma, pronto a fare il salto di qualità tanto atteso. Le premesse sembravano esserci, ma la società bianconera non è riuscita a valorizzare il giovane calciatore svedese. Di sicuro le ultime stagioni, di transizione e di stallo, non hanno aiutato la società a ragionare lucidamente., i numeri diApprodato a Torino nell’estate del 2020, il suo esordio con la maglia bianconera – e con Pirlo in panchina – aveva fatto pregustare un futuro roseo. Debutto con gol ...

