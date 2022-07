Davide Donadei si sfoga | è crisi con Chiara Rabbi Non voglio compassione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 22 luglio 2022)si èto sui social per la sua situazione professionale. Situazione che, a quanto pare, metterebbe a rischio anche il suo rapporto con. L’ex tronista di Uomini e Donne,, sta affrontando unadurissima con. Al momento non si parla di rottura, ma le cose non sono semplici. La coppia, una delle più solide del programma di Maria De Filippi, si è presa una pausa., secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tornata a Roma., invece, è rimasto a gestire il locale. Locale che, a quanto dice lo stesso, non godrebbe di ottima salute. L’ex tronista ...