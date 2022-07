Coppa Italia Beach 2022: ecco i gol più belli degli ottavi di finale (Di venerdì 22 luglio 2022) Parata di stelle al Beach Stadium di Lignano dove è andata in scena la prima giornata di gare della Coppa Italia AON 2022 di Beach soccer. Ai quarti ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 22 luglio 2022) Parata di stelle alStadium di Lignano dove è andata in scena la prima giornata di gare dellaAONdisoccer. Ai quarti ...

GenoaCFC : ?? Radu #Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore, nato a Bucarest il 3 febbraio del 2002, arriva dalla… - gippu1 : La parabola di #DeLigt cristallizza la confusione societaria dell'ultimo triennio juventino: tre stagioni, tre tecn… - Leseidimattinah : RT @LazioNostalgia: Giuseppe Favalli ???? per anni è stato il recordman di presenze della #Lazio, superando Pino Wilson ???? ma venendo poi sup… - AleAuz86 : De Laurentiis? Dopo la finale di Coppa Italia 2012 gli chiesi del futuro di Lavezzi, mi rispose che avrebbe schiera… - NessunoChiamo : Al Genoa spacca il campionato scaraventano 19 volte la palla in gol su 21 partite, un’iradiddio. In coppa Italia es… -