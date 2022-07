Aurora Ramazzotti, una canzone di sfogo contro gli haters: il video (Di venerdì 22 luglio 2022) Aurora Ramazzotti sbotta contro gli haters e sul suo profilo TikTok pubblica una sua canzone rap. La ragazza ha scelto questo modo per rispondere ai tanti che si scagliano contro di lei solo per essere figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker. Negli anni Aurora ha imparato a non dare peso alle parole dei cosiddetti “leoni da tastiera” rispondendo con ironia ai tanti attacchi nei suoi confronti. Tuttavia i commenti da parte dei “giudiconi”, come li chiama lei nella canzone, non finiscono mai. Allora lei si è difesa a modo suo. Aurora Ramazzotti contro gli haters su Tik Tok Quello adottato da Aurora ... Leggi su tvzap (Di venerdì 22 luglio 2022)sbottaglie sul suo profilo TikTok pubblica una suarap. La ragazza ha scelto questo modo per rispondere ai tanti che si scaglianodi lei solo per essere figlia del cantante Erose della conduttrice Michelle Hunziker. Negli anniha imparato a non dare peso alle parole dei cosiddetti “leoni da tastiera” rispondendo con ironia ai tanti attacchi nei suoi confronti. Tuttavia i commenti da parte dei “giudiconi”, come li chiama lei nella, non finiscono mai. Allora lei si è difesa a modo suo.glisu Tik Tok Quello adottato da...

