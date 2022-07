ATP Amburgo 2022, Carlos Alcaraz domina Khachanov e vola in semifinale, Cerundolo sfiderà Musetti (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ calato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP500 di Amburgo (Germania). Sulla terra rossa teutonica i colori azzurri sono stati ben rappresentati da Lorenzo Musetti. Il carrarino, regalando spettacolo, si è imposto in maniera autorevole contro il quotato spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.35 del ranking). Una vittoria per 6-4 6-3 per il toscano che sulla sua strada si troverà l’argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano (n.30 del ranking) sta vivendo un momento di forma davvero straordinario, citando il successo nel torneo della scorsa settimana a Bastad. E così, dopo la vittoria contro la testa di serie n.2 Andrey Rublev (6-4 6-2), è arrivata l’affermazione contro l’altro russo Aslan Karatsev per 6-3 4-6 7-6 (4) ad Amburgo. Si prospetta, quindi, un match molto interessante tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ calato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP500 di(Germania). Sulla terra rossa teutonica i colori azzurri sono stati ben rappresentati da Lorenzo. Il carrarino, regalando spettacolo, si è imposto in maniera autorevole contro il quotato spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.35 del ranking). Una vittoria per 6-4 6-3 per il toscano che sulla sua strada si troverà l’argentino Francisco. Il sudamericano (n.30 del ranking) sta vivendo un momento di forma davvero straordinario, citando il successo nel torneo della scorsa settimana a Bastad. E così, dopo la vittoria contro la testa di serie n.2 Andrey Rublev (6-4 6-2), è arrivata l’affermazione contro l’altro russo Aslan Karatsev per 6-3 4-6 7-6 (4) ad. Si prospetta, quindi, un match molto interessante tra ...

Eurosport_IT : MUSETTI AI QUARTI! ?????? L'azzurro continua il viaggio ad Amburgo grazie al successo in 2 set su Emil Ruusuvuori ????… - FiorinoLuca : Lorenzo #Musetti supera Alejandro Davidovich Fokina in due set e vola in semifinale ad Amburgo. Si tratta della 4ª… - Eurosport_IT : Rifacciamoci gli occhi insieme con la magia di #Musetti ?? #EurosportTENNIS - OA_Sport : #TENNIS Alcaraz annichilisce Khachanov e conquista la semifinale, Cerundolo sarà l'avversario di Lorenzo Musetto ad… - infoitsport : Musetti-Davidovich Fokina, dove vedere Atp Amburgo 2022 LIVE oggi: diretta TV in chiaro e streaming -