Atalanta, Toloi: «Niente Europa? La settimana lunga aiuterà a tornarci» (Di venerdì 22 luglio 2022) Il difensore dell’Atalanta Toloi ha parlato in vista della prossima stagione dove i nerazzurri dovranno riconquistare l’Europa Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista della prossima stagione dove i nerazzurri saranno chiamati a provare a tornare in Europa. PREPARAZIONE ESTIVA – «Più che diversa, uguale a com’era fino a due anni fa. Sono felice, finalmente abbiamo più tempo per lavorare: una preparazione così ti fa stare bene per tutta la stagione». SBILANCIATI IN DIFESA – «Troppo sbilanciati in difesa? L’anno scorso un po’ l’abbiamo pagato, infatti stiamo lavorando anche su questo. Ma essere un valore aggiunto per l’attacco mi piace ed è grazie a questo atteggiamento che l’Atalanta è potuta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Il difensore dell’ha parlato in vista della prossima stagione dove i nerazzurri dovranno riconquistare l’Rafael, difensore dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista della prossima stagione dove i nerazzurri saranno chiamati a provare a tornare in. PREPARAZIONE ESTIVA – «Più che diversa, uguale a com’era fino a due anni fa. Sono felice, finalmente abbiamo più tempo per lavorare: una preparazione così ti fa stare bene per tutta la stagione». SBILANCIATI IN DIFESA – «Troppo sbilanciati in difesa? L’anno scorso un po’ l’abbiamo pagato, infatti stiamo lavorando anche su questo. Ma essere un valore aggiunto per l’attacco mi piace ed è grazie a questo atteggiamento che l’è potuta ...

