Arbitro Ferrieri Caputi: 'Per arrivare in Serie A ho fatto il triplo della fatica degli altri' (Di venerdì 22 luglio 2022) Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, la direttrice di gara spiega: "L'importante è che si giudichi la Maria Sola Arbitro e non l'Arbitro donna, spero che tutte queste attenzioni che ora sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, la direttrice di gara spiega: "L'importante è che si giudichi la Maria Solae non l'donna, spero che tutte queste attenzioni che ora sono ...

sportface2016 : L'arbitro #FerrieriCaputi: 'Per arrivare in Serie A ho fatto il triplo della fatica degli altri' - news24_inter : #FerrieriCaputi: «Come arbitro donna ho faticato il triplo degli altri» - infoitsport : Maria Sole Ferrieri Caputi: 'Giudicate l'arbitro, non la donna'. Quest'anno dirigerà in Serie A - infoitsport : Ferrieri Caputi: 'Sognavo Baggio, tifavo Protti, arbitro in A. E di fronte agli insulti sorrido' - infoitsport : Ferrieri Caputi, prima donna arbitro in Serie A: 'Insulti in passato? Sorridevo' -