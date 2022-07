(Di giovedì 21 luglio 2022)ni al centro della ripartenza. Da oggi tutti potranno fare la propria parte e contribuire al racconto dell’sul portale ufficiale.it. Il Ministero delhanno indetto due bandi del progetto “la tua”. L’obiettivo è raccogliere adesioni, da parte di soggetti ed operatori economici privati che operano direttamente o indirettamente, nel settore della promozione e commercializzazione dell’offerta turistica, in tutte le sue declinazioni. Potranno essere forniti, anche a titolo non esclusivo, contenuti editoriali per il Tourism Digital Hub (TDH), che include anche il sito internet https://www..it. Il Tdh risponde agli obiettivi del piano strategico del, costruendo un ponte tra il ...

ElettricM : RT @NotizieFrance: Crescita inarrestabile di furti al centro storico di Napoli: saccheggiata di notte la pasticceria Carbone. Borrelli: ”L’… - RoccoDragone : Un po' di fresco all'Alpyland sul Mottarone con vista mozzafiato - Robin93572189 : @SeanFonnery @Nike55621177 Via al rilancio del turismo , e del made in Italy , - Andrea1994___ : @brunoazzurroNap Bisogna contestualizzare la cosa. Il Malaga fu preso poiché gli sceicchi avevano interesse ad inve… - Andrea1994___ : @brunoazzurroNap Bisogna contestualizzare la cosa. Il Malaga fu preso poiché gli sceicchi avevano interesse ad inve… -

Il Denaro

... abbiamo approvato la proposta di legge che stabilisce un piano straordinario di interventi per lo sviluppo industriale e del litorale, del, dell'agricoltura, della zootecnia, in particolare ...In generale, sette operatori delogni dieci (il 70% circa) in Fvg si dichiarano 'molto' o '... Le misure che gli operatori della ricezione turistica si aspettano inprioritaria a supporto ... Turismo, al via "Promuovi la tua Italia": online le call targate Mit e Enit - Ildenaro.it “Questa mattina, in Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, abbiamo approvato la proposta di legge che stabilisce un piano straordinario di interventi per lo sviluppo industriale e del l ...“In Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, abbiamo approvato la proposta di legge che stabilisce un piano straordinario di interventi per lo sviluppo industriale e del litorale, del tur ...