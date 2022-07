Torino | Lukic | “Non ho paura di tirare i rigori”

(Di giovedì 21 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro, il D.S Vagnati continua il mercato, si aspetta l’arrivo di Jason Denayer e di Casadei, provando a convincere l’Inter. Sasa, neo capitano delha rilasciato un intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di vari argomenti tra cui la fascia da capitano e la responsabilità nel. Ecco di seguito, la parole del centrocampista Granata: Sulla fascia da capitano: “Capitano? Mi sono calato in questo ruolo seguendo un principio base: devo aiutare tutti, ma allo stesso tempo tutti i compagni devono aiutare me. Il primo grazie va alla società e al mister per la fiducia. Sensazioni molto belle, perché al Toro mi sento a casa. Essere il capitano è un grande onore, è un orgoglio ed è una grande ...

- (e.e.) Tra mercato, attese infinite, polemiche (non ultima, quella per la cessione di ... Con Vanja Milinkovic Savic e capitan Sasa ecco infatti Nemanja Radonjic , 26 anni, esterno d'...Si sono giocate appena due amichevoli, ma parla già da capitano vero. 'Mi sono calato in questo ruolo seguendo un principio base: devo aiutare tutti, ma allo stesso tempo tutti i compagni ...'
"Ognuno fa le sue scelte nella vita e Bremer ha deciso così". Poche parole, ma non interpretabili, quelle espresse dal centrocampista del Torino Sasa Lukic in conferenza stampa ...