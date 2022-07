Tesla - Conti in frenata: ricavi e utili salvati dal forte rincaro dei listini (Di giovedì 21 luglio 2022) Brusca frenata per i Conti trimestrali della Tesla. Dopo i record dei mesi scorsi, la Casa statunitense ha riscontrato un peggioramento del trend di crescita, soprattutto rispetto al primo trimestre e ancor di più sul fronte della redditività operativa, a dimostrazione dell'impatto delle difficoltà produttive ammesse di recente dall'amministratore delegato Elon Musk. ricavi e consegne. Nel dettaglio, il secondo trimestre è stato chiuso con ricavi totali per 16,93 miliardi di dollari (+42%), di cui 14,6 miliardi dalle attività automobilistiche, il 43% in più rispetto a un anno fa grazie non tanto all'andamento dei volumi, quanto al rincaro dei listini deciso dai vertici aziendali per compensare il forte aumento dei costi produttivi. Lo dimostra la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 21 luglio 2022) Bruscaper itrimestrali della. Dopo i record dei mesi scorsi, la Casa statunitense ha riscontrato un peggioramento del trend di crescita, soprattutto rispetto al primo trimestre e ancor di più sul fronte della redditività operativa, a dimostrazione dell'impatto delle difficoltà produttive ammesse di recente dall'amministratore delegato Elon Musk.e consegne. Nel dettaglio, il secondo trimestre è stato chiuso contotali per 16,93 miliardi di dollari (+42%), di cui 14,6 miliardi dalle attività automobilistiche, il 43% in più rispetto a un anno fa grazie non tanto all'andamento dei volumi, quanto aldeideciso dai vertici aziendali per compensare ilaumento dei costi produttivi. Lo dimostra la ...

newsfinanza : Tesla, conti oltre le attese. Converte il 75% dei Bitcoin - fisco24_info : Tesla, conti oltre le attese ma le sfide restano: produzione, inflazione, Covid: Per Musk il focus è sui problemi d… - classcnbc : RT @classcnbc: THE STREET Le news da #WallStret con @sspatti: ??#Dow +0,1%, #Nasdaq +1,5%, S&P +0,5% ??#USA ignorano #crisidigoverno #Dragh… - classcnbc : THE STREET Le news da #WallStret con @sspatti: ??#Dow +0,1%, #Nasdaq +1,5%, S&P +0,5% ??#USA ignorano… - vivianabaretto : RT @classcnbc: Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??#Draghi in #Senato ??Borse Ue att… -