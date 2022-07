Spagna, caldo killer: oltre 1000 morti in una settimana. È allarme (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono 1047 i morti attribuibili alle alte temperature dell'ondata di caldo che ha invaso la Spagna . Lo notifica l'Istituto di Sanità Carlos III (ISCIII) gestito dal Ministero della Salute. In questo ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono 1047 iattribuibili alle alte temperature dell'ondata diche ha invaso la. Lo notifica l'Istituto di Sanità Carlos III (ISCIII) gestito dal Ministero della Salute. In questo ...

