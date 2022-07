Sondaggi Piepoli | Conte e Letta | crollo del gradimento

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il governo Draghi non esiste più. Stamattina il premier è salito al Quirinale per dimettersi, concludendo così, dopo 17 mesi, l’esperienza dell’esecutivo di unità nazionale. Ora tutti guardano alle elezioni con stati d’animo diversi. Dalle parti di Fratelli d’Italia festeggiano. Il perché è presto detto. Gli ultimirealizzati dall’Istitutoper la trasmissione di La7 Omnibus danno il partito di Giorgia Meloni primo nei consensi con il 22%, in crescita di sei punti rispetto a febbraio. Fdi ha raccolto in eredità parte di quei voti fuggiti dalla Lega che in sei mesi ha dilapidato un tesoretto di quasi dieci punti percentuali (dal 23,5% al 14,5%). Il resto è andato ad ingrossare le fila dell’astensione o di Italexit di Paragone sondato al 2,5%. Forza Italia, l’altra gamba del centrodestra dato come favorito vincitore alle urne, è ...