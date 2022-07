Si chiude così l’era Draghi, tra dubbi e attacchi (Di giovedì 21 luglio 2022) di Arturo Calabrese Il piccolo esercito di parlamentari salernitani rispecchia l’andamento nazionale tra chi aspettava questa crisi da tempo e chi la vorrebbe invece fermare. Tra questi ultimi c’è Piero De Luca, esponente alla Camera dei Deputati del Partito Democratico di cui è vice capogruppo, che affida al social network twitter la sua idea: «Una scelta contro gli italiani – scrive – in un momento così delicato, i partiti che hanno operato questa decisione irresponsabile hanno voltato le spalle all’intero Paese. Il Partito Democratico, con deputati, senatori e il segretario Letta, si è speso fino all’ultimo con serietà nel sostegno al Governo Draghi – termina il ragionamento – siamo e saremo orgogliosi di questo impegno». Federico Conte, deputato di Articolo Uno, parla di disastro e auspica ci sia un ripensamento da parte di coloro i quali, oggi, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 21 luglio 2022) di Arturo Calabrese Il piccolo esercito di parlamentari salernitani rispecchia l’andamento nazionale tra chi aspettava questa crisi da tempo e chi la vorrebbe invece fermare. Tra questi ultimi c’è Piero De Luca, esponente alla Camera dei Deputati del Partito Democratico di cui è vice capogruppo, che affida al social network twitter la sua idea: «Una scelta contro gli italiani – scrive – in un momentodelicato, i partiti che hanno operato questa decisione irresponsabile hanno voltato le spalle all’intero Paese. Il Partito Democratico, con deputati, senatori e il segretario Letta, si è speso fino all’ultimo con serietà nel sostegno al Governo– termina il ragionamento – siamo e saremo orgogliosi di questo impegno». Federico Conte, deputato di Articolo Uno, parla di disastro e auspica ci sia un ripensamento da parte di coloro i quali, oggi, ...

