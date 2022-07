Pandemia, Oms dichiara: “Vedremo continue ondate di infezione” (Di giovedì 21 luglio 2022) . I vaccini restano una efficace protezione per le persone Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad un incremento forte dei nuovi contagi da Covid-19 e l’Oms avverte sull’arrivo di una possibile variante ancora più contagiosa di Omicron 5 in autunno. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante un briefing con la stampa ha dichiarato: “Esistono molti sotto-lignaggi della variante Omicron, in particolare BA.5 che è la più trasmissibile rilevata finora. Abbiamo ripetuto costantemente che questo virus continuerà ad evolversi e dobbiamo essere pronti per qualunque cosa ci getterà addosso. Potrebbe essere una nuova versione delle varianti che già conosciamo, o qualcosa di completamente nuovo. Sappiamo che, affinché qualsiasi variante futura diventi diffusa, dovrà essere più trasmissibile delle ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022) . I vaccini restano una efficace protezione per le persone Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad un incremento forte dei nuovi contagi da Covid-19 e l’Oms avverte sull’arrivo di una possibile variante ancora più contagiosa di Omicron 5 in autunno. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante un briefing con la stampa hato: “Esistono molti sotto-lignaggi della variante Omicron, in particolare BA.5 che è la più trasmissibile rilevata finora. Abbiamo ripetuto costantemente che questo virusrà ad evolversi e dobbiamo essere pronti per qualunque cosa ci getterà addosso. Potrebbe essere una nuova versione delle varianti che già conosciamo, o qualcosa di completamente nuovo. Sappiamo che, affinché qualsiasi variante futura diventi diffusa, dovrà essere più trasmissibile delle ...

